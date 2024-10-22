Президент Сербии рассказал, почему не приедет в Россию на саммит БРИКС
Вучич объяснил, что не примет участия в саммите БРИКС из-за встреч с лидерами ЕС
Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © flickr / Tib Tib
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не примет участия в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. Причиной этого в эфире радио и телевидения Сербии он назвал ранее запланированные встречи с премьер-министрами Польши и Греции, а также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Политик отметил, что сразу после получения приглашения от президента России Владимира Путина он уведомил российского посла о том, что уже договорился с Дональдом Туском. К их разговору присоединиться греческий премьер Кириакос Мицотакис, а вскоре после них в Белград прибудет фон дер Ляйен.
«Я был честен с президентом Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне бы было очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю — понимаете Сербию», — заявил Вучич.
Напомним, саммит БРИКС в Казани проведут с 22-го по 24 октября. В МИД РФ заявили, что мероприятие станет сенсацией мирового масштаба. Растущее число государств, изъявивших желание примкнуть к объединению, наглядно демонстрирует неугасающий интерес к организации.