Песков назвал Life.ru возможные темы беседы Путина и Гуттериша в Казани
Песков: Путин и Гуттериш на саммите БРИКС в Казани могут затронуть разные темы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву о том, какие темы могут затронуть российский лидер и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время встречи на саммите БРИКС в Казани.
Дмитрий Песков раскрыл темы для встречи Владимира Путина и Антониу Гуттериша. Видео © Life.ru
«Двусторонняя встреча [Путина и Гуттериша] планируется. Генсекретарь ООН какие темы может обсуждать с постоянным членом Совета Безопасности? Все», — ответил Песков.
Он также допустил, что Путин и Гуттериш могут затронуть и тему реформирования ООН. Песков напомнил, что у Москвы давно выработана позиция по модернизации организации, в частности в Совбезе должны быть представлены и другие страны, помимо постоянных участников. Речь идёт о Бразилии, Индии, государствах Африки, отметил пресс-секретарь президента. Однако по его словам, реформирование ООН — это не простая тема, учитывая напряжённые отношения в мировой политике.
Напомним, саммит БРИКС в Казани проведут с 22-го по 24 октября. В МИД РФ заявили, что мероприятие станет сенсацией мирового масштаба. Растущее число государств, изъявивших желание примкнуть к объединению, наглядно демонстрирует неугасающий интерес к организации. На саммите ожидают более 20 глав стран. Как подтвердили в Кремле, на мероприятие должен прилететь генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.
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