Песков назвал Life.ru возможные темы беседы Путина и Гуттериша в Казани

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву о том, какие темы могут затронуть российский лидер и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время встречи на саммите БРИКС в Казани.

Дмитрий Песков раскрыл темы для встречи Владимира Путина и Антониу Гуттериша. Видео © Life.ru

«Двусторонняя встреча [Путина и Гуттериша] планируется. Генсекретарь ООН какие темы может обсуждать с постоянным членом Совета Безопасности? Все», — ответил Песков.

Он также допустил, что Путин и Гуттериш могут затронуть и тему реформирования ООН. Песков напомнил, что у Москвы давно выработана позиция по модернизации организации, в частности в Совбезе должны быть представлены и другие страны, помимо постоянных участников. Речь идёт о Бразилии, Индии, государствах Африки, отметил пресс-секретарь президента. Однако по его словам, реформирование ООН — это не простая тема, учитывая напряжённые отношения в мировой политике.