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20 октября, 18:10

Песков: Отмена поездки президента Бразилии на саммит БРИКС не связана с Путиным

Отмена поездки президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС в Казани не связана с решением главы РФ Владимира Путина пропустить саммит G20 в Бразилии. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле такая мысль «и в голову не могла прийти».

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Ранее Life.ru писал, что бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не посетит саммит БРИКС в Казани. Президент примет участие в формате видеосвязи. Уточнялось, что он получил травму головы дома. Угрозы его здоровью нет, однако медики рекомендовали ему отказаться от перелётов. До этого Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не срывать мероприятие.

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Life.ru

Александра Мышляева
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