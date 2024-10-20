Песков: Отмена поездки президента Бразилии на саммит БРИКС не связана с Путиным

Отмена поездки президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС в Казани не связана с решением главы РФ Владимира Путина пропустить саммит G20 в Бразилии. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Life.ru писал, что бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не посетит саммит БРИКС в Казани. Президент примет участие в формате видеосвязи. Уточнялось, что он получил травму головы дома. Угрозы его здоровью нет, однако медики рекомендовали ему отказаться от перелётов. До этого Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не срывать мероприятие.