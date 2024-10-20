Президент Бразилии Лула да Силва не сможет посетить саммит БРИКС в Казани

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва по состоянию здоровья не посетит саммит БРИКС в Казани. Президент примет участие в формате видеосвязи, об этом пишет бразильский информационный портал G1.

«Президент Луис Инасиу Лула да Силва по рекомендации врача не поедет на саммит БРИКС в Казани из-за временного запрета на длительные авиаперелёты», — сказано в публикации.