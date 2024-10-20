Президент Бразилии Лула да Силва не сможет посетить саммит БРИКС в Казани
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва по состоянию здоровья не посетит саммит БРИКС в Казани. Президент примет участие в формате видеосвязи, об этом пишет бразильский информационный портал G1.
«Президент Луис Инасиу Лула да Силва по рекомендации врача не поедет на саммит БРИКС в Казани из-за временного запрета на длительные авиаперелёты», — сказано в публикации.
В материале говорится, что да Силва сегодня получил травму головы дома. Угрозы его здоровью нет, но врач рекомендовал политику избегать длительных авиаперелётов.
Напомним, что саммит БРИКС в Казани будет проходить с 22 по 24 октября. В МИД РФ считают, что мероприятие будет сенсацией мирового размаха. На встрече ожидают присутствие глав более чем 20 государств. К примеру, сегодня в столицу Татарстана прибыл глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и уже встретился с руководителем региона Рустамом Миннихановым.
ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson