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20 октября, 17:33

Президент Бразилии Лула да Силва не сможет посетить саммит БРИКС в Казани

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва по состоянию здоровья не посетит саммит БРИКС в Казани. Президент примет участие в формате видеосвязи, об этом пишет бразильский информационный портал G1.

«Президент Луис Инасиу Лула да Силва по рекомендации врача не поедет на саммит БРИКС в Казани из-за временного запрета на длительные авиаперелёты», — сказано в публикации.

В материале говорится, что да Силва сегодня получил травму головы дома. Угрозы его здоровью нет, но врач рекомендовал политику избегать длительных авиаперелётов.

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Напомним, что саммит БРИКС в Казани будет проходить с 22 по 24 октября. В МИД РФ считают, что мероприятие будет сенсацией мирового размаха. На встрече ожидают присутствие глав более чем 20 государств. К примеру, сегодня в столицу Татарстана прибыл глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и уже встретился с руководителем региона Рустамом Миннихановым.

Обложка ©

ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Юрий Лысенко
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