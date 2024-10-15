Песков: Россия не изолирована и остаётся частью международного диалога

Москва на постоянной основе участвует в международном диалоге, никакой «изоляции России» не случилось. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не находится в изоляции. Продолжает осуществляться международный диалог. И Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога», — констатировал официальный представитель Кремля.

Также Песков напомнил о том, что грядущий саммит БРИКС в Казани посетят более 20 глав государств. Уже это опровергает звучащие на Западе заявления о том, что Россия якобы изолирована.