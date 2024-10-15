Песков: Россия не изолирована и остаётся частью международного диалога
Москва на постоянной основе участвует в международном диалоге, никакой «изоляции России» не случилось. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия не находится в изоляции. Продолжает осуществляться международный диалог. И Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога», — констатировал официальный представитель Кремля.
Также Песков напомнил о том, что грядущий саммит БРИКС в Казани посетят более 20 глав государств. Уже это опровергает звучащие на Западе заявления о том, что Россия якобы изолирована.
Со словами Дмитрия Пескова сложно поспорить, если вспомнить в каком количестве международных мероприятий участвуют российские дипломаты и как много участников посещают мировые форумы, которые проводит РФ. Зато есть мнение, что именно США и ЕС оказались в изоляции из-за своей позиции в отношении конфликта на Украине, окончательно дискредитировав себя в глазах стран Глобального Юга. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пожалуй, единственный из европейских политиков, кто предпринимает активные усилия по разрешению украинского кризиса мирным путём.
Life.ru