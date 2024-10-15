Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 09:57

Песков: Россия не изолирована и остаётся частью международного диалога

Москва на постоянной основе участвует в международном диалоге, никакой «изоляции России» не случилось. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не находится в изоляции. Продолжает осуществляться международный диалог. И Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога», — констатировал официальный представитель Кремля.

Также Песков напомнил о том, что грядущий саммит БРИКС в Казани посетят более 20 глав государств. Уже это опровергает звучащие на Западе заявления о том, что Россия якобы изолирована.

В Финляндии пожаловались на усталость от Украины, а затем призвали дать ВСУ ещё денег
В Финляндии пожаловались на усталость от Украины, а затем призвали дать ВСУ ещё денег

Со словами Дмитрия Пескова сложно поспорить, если вспомнить в каком количестве международных мероприятий участвуют российские дипломаты и как много участников посещают мировые форумы, которые проводит РФ. Зато есть мнение, что именно США и ЕС оказались в изоляции из-за своей позиции в отношении конфликта на Украине, окончательно дискредитировав себя в глазах стран Глобального Юга. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пожалуй, единственный из европейских политиков, кто предпринимает активные усилия по разрешению украинского кризиса мирным путём.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров