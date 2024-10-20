Милорад Додик прибыл в Казань на саммит БРИКС

В Казань на саммит БРИКС прилетел президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Политик уже успел встретиться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Хочу подтвердить высокий уровень нашей дружбы, а также необходимость развития сотрудничества. В самое ближайшее время мы сформируем рабочие группы, чтобы уточнить все шаги по реализации нашего плана взаимодействия», — обратился к руководителю региона Милорад Додик и поблагодарил за тёплый приём.