Милорад Додик прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, раис Татарстана Рустам Минниханов. Фото © Пресс-служба главы Татарстана
В Казань на саммит БРИКС прилетел президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Политик уже успел встретиться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
«Хочу подтвердить высокий уровень нашей дружбы, а также необходимость развития сотрудничества. В самое ближайшее время мы сформируем рабочие группы, чтобы уточнить все шаги по реализации нашего плана взаимодействия», — обратился к руководителю региона Милорад Додик и поблагодарил за тёплый приём.
В завершение встречи политики подписали план мероприятий на 2024-2026 гг. по реализации протокола между Татарстаном и Республикой Сербской о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Документ включает в себя сотрудничество в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ отметили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Грядущий саммит посетят более 20 глав государств.