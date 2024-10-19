Эксперт по внешней политике пояснил, насколько искренне Белград и Анкара говорят о желании примкнуть к БРИКС

Сербия и Турция используют возможность вступления в БРИКС как козырь в переговорах с Западом. Об этом в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ и эксперт по внешней политике США и России Дмитрий Суслов.

Политолог Дмитрий Суслов о вступлении Сербии и Турции в БРИКС. Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Я думаю, что Сербия в значительной степени использует вступление в БРИКС в качестве инструмента торга с коллективным Западом, равно как и Турция. Турция всерьёз не рассчитывает вступить в БРИКС, но использует это в качестве инструмента торга с Западом. На Евросоюз приходится подавляющая часть внешней торговли Сербии. Она окружена странами – членами Европейского союза. Поэтому, по большому счёту, ей невозможно свернуть с этого пути на сегодняшний день», — объяснил гость программы.

При этом членство Сербии в БРИКС будет возможно, если процесс интеграции Сербии в Европейский союз застопорится, считает политолог. И Белград, и Анкара — это очень ценные участники того самого партнёрства БРИКС. По его мнению, одним из главных результатов саммита в Казани будет институт партнёрства. А Сербия и Турция — одни из наиболее очевидных и преференциальных участников этого самого партнёрства.

Суслов также отметил, что русофобия стала фундаментальной ценностью сегодняшнего Евросоюза. Именно исходя из ненависти к России объединение выстраивает отношения с третьими странами. Те государства, которые придерживаются русофобского курса, получают одобрение ЕС, вплоть до того, что им могут великодушно простить несоответствие критериям европейской демократии и начать переговоры о вступлении в союз, как это было в случае с Молдавией. Похожая ситуация и у Украины. В обоих случаях ЕС укрепляет с ними отношения, руководствуясь геополитической выгодой. Зато странам, которые не желают упорствовать в русофобской политике, могут отказать в интеграции в ЕС и сократить с ними сотрудничество, отметил Суслов. Хороший пример такого отношения — Грузия, но и Сербия тоже с этим столкнулась.