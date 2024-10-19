Эксперт по внешней политике пояснил, насколько искренне Белград и Анкара говорят о желании примкнуть к БРИКС
Политолог Суслов: Сербия и Турция используют БРИКС для торга с Западом
Сербия и Турция используют возможность вступления в БРИКС как козырь в переговорах с Западом. Об этом в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ и эксперт по внешней политике США и России Дмитрий Суслов.
Политолог Дмитрий Суслов о вступлении Сербии и Турции в БРИКС. Видео © VK / «Дайте сказать!»
«Я думаю, что Сербия в значительной степени использует вступление в БРИКС в качестве инструмента торга с коллективным Западом, равно как и Турция. Турция всерьёз не рассчитывает вступить в БРИКС, но использует это в качестве инструмента торга с Западом. На Евросоюз приходится подавляющая часть внешней торговли Сербии. Она окружена странами – членами Европейского союза. Поэтому, по большому счёту, ей невозможно свернуть с этого пути на сегодняшний день», — объяснил гость программы.
При этом членство Сербии в БРИКС будет возможно, если процесс интеграции Сербии в Европейский союз застопорится, считает политолог. И Белград, и Анкара — это очень ценные участники того самого партнёрства БРИКС. По его мнению, одним из главных результатов саммита в Казани будет институт партнёрства. А Сербия и Турция — одни из наиболее очевидных и преференциальных участников этого самого партнёрства.
Суслов также отметил, что русофобия стала фундаментальной ценностью сегодняшнего Евросоюза. Именно исходя из ненависти к России объединение выстраивает отношения с третьими странами. Те государства, которые придерживаются русофобского курса, получают одобрение ЕС, вплоть до того, что им могут великодушно простить несоответствие критериям европейской демократии и начать переговоры о вступлении в союз, как это было в случае с Молдавией. Похожая ситуация и у Украины. В обоих случаях ЕС укрепляет с ними отношения, руководствуясь геополитической выгодой. Зато странам, которые не желают упорствовать в русофобской политике, могут отказать в интеграции в ЕС и сократить с ними сотрудничество, отметил Суслов. Хороший пример такого отношения — Грузия, но и Сербия тоже с этим столкнулась.
Евросоюз настаивает на том, чтобы все страны, которые вступили и стремятся вступить в Европейский союз, придерживались жёсткой антироссийской политики. И Евросоюз постоянно ищет способы, как обойти, например, незаконно кстати, в нарушение европейских правил, мнение Венгрии как страны – члена Европейского союза, которая не придерживается этих антироссийских позиций. К сожалению, Европейский союз стал антироссийским институтом. И русофобия является одной из главных скреп, которая сегодня сближает и как бы объединяет страны – членов Евросоюза. Увы, изменить это в обозримой перспективе не удастся. То есть я думаю, что если Европейский союз ослабнет внутренне, если там начнутся и будут интенсифицировать процессы дезинтеграции, а к этому большие предпосылки, то в каком-то будущем России удастся нормализовать или улучшить отношения с некоторыми отдельными странами Европейского союза. Но Евросоюз как интеграционный институт и главные институты европейской интеграции, увы, останутся нашими противниками.
Напомним, Анкара подала официальный запрос на присоединение к БРИКС в начале сентября. А вице-премьер Сербии Александр Вулин 13 октября подтвердил, что его страна будет представлена на саммите объединения в Казани и назвал членство в организации реальной альтернативой вступления в Евросоюз. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не менее 30 стран мира изъявили желание стать членами БРИКС или начать сотрудничать с содружеством.
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