Журналисты из стран БРИКС выстроились в очередь к Путину ради фото
Встреча президента России Владимира Путина с представителями ведущих СМИ стран, входящих в БРИКС завершилась. Как сообщает пресс-служба Кремля, она длилась почти два часа.
Очередь из иностранных журналистов выстроилась к Путину для фото. Видео © Telegram / Кремль. Новости
После окончания встречи её участники выстроилась в очередь к Путину, чтобы сделать совместные снимки. В мероприятии приняли участие руководители СМИ из Бразилии, Египта, Индии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР. Модератором встречи выступил руководитель медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
Как ранее сообщал Life.ru, выступая перед представителями СМИ, Путин, в частности, затронул тему Украины. Так, он заявил, что НАТО воюет с РФ руками украинских солдат. Кроме того он подчеркнул, что война на Украине началась с госпереворота в 2014 году и отметил решимость ВС РФ продолжать борьбу. Российский лидер не сомневается, что победа будет за нами.
Кадр из видео Telegram / Кремль. Новости