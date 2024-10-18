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18 октября, 15:27

Журналисты из стран БРИКС выстроились в очередь к Путину ради фото

Встреча президента России Владимира Путина с представителями ведущих СМИ стран, входящих в БРИКС завершилась. Как сообщает пресс-служба Кремля, она длилась почти два часа.

Очередь из иностранных журналистов выстроилась к Путину для фото. Видео © Telegram / Кремль. Новости

После окончания встречи её участники выстроилась в очередь к Путину, чтобы сделать совместные снимки. В мероприятии приняли участие руководители СМИ из Бразилии, Египта, Индии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР. Модератором встречи выступил руководитель медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Как ранее сообщал Life.ru, выступая перед представителями СМИ, Путин, в частности, затронул тему Украины. Так, он заявил, что НАТО воюет с РФ руками украинских солдат. Кроме того он подчеркнул, что война на Украине началась с госпереворота в 2014 году и отметил решимость ВС РФ продолжать борьбу. Российский лидер не сомневается, что победа будет за нами.

Путин: Когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир
Путин: Когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир
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Кадр из видео Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
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