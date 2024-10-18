Путин: Когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир

Россия думает о своих солдатах, и о технике, и потому выступает за урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

По словам российского лидера, в этот состоит важное различие между нами и нашим противником — руками украинцев с Россией воюет НАТО, а украинские солдаты, соответственно, воюют натовской техникой. Но у нас, как отметил Путин, всё своё — и люди, и техника.

«Мы-то всё сами делаем, и воюем, и технику делаем. Разница колоссальная на самом деле. Натовцам не жалко украинцев, это не их солдаты, они обслуживают интересы США. Ну а мы думаем о своих солдатах, думаем о технике. И когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир, в том числе мирными средствами», — указал глава государства.