Путин заявил, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат
На встрече с руководителями СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что НАТО ведет боевые действия против России, используя украинских солдат. Он отметил, что Киев не жалеет своих военнослужащих ради интересов третьих стран.
«НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат», — сказал российский лидер.
А ранее Путин приравнял использование ВСУ западного высокоточного оружия дальнего радиуса действия для ударов по РФ к прямому участию НАТО в конфликте. Он объяснил, что Киев не способен совершать такие удары самостоятельно, а это значит – нажимать кнопки будут военные альянса. Белый дом с полной серьёзностью воспринял предупреждение Путина.
Life.ru