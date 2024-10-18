Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 14:36

Путин заявил, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат

На встрече с руководителями СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что НАТО ведет боевые действия против России, используя украинских солдат. Он отметил, что Киев не жалеет своих военнослужащих ради интересов третьих стран.

«НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат», — сказал российский лидер.

Путин высказался о главном страхе НАТО из-за БРИКС
Путин высказался о главном страхе НАТО из-за БРИКС

А ранее Путин приравнял использование ВСУ западного высокоточного оружия дальнего радиуса действия для ударов по РФ к прямому участию НАТО в конфликте. Он объяснил, что Киев не способен совершать такие удары самостоятельно, а это значит – нажимать кнопки будут военные альянса. Белый дом с полной серьёзностью воспринял предупреждение Путина.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров