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18 октября, 11:17

Путин высказался о главном страхе НАТО из-за БРИКС

Путин: Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было

Президент России Владимир Путин заверил, что работа БРИКС не направлена на противостояние кому-либо. С этим заявлением глава государства выступил в рамках Делового форума объединения, который проходит в Москве в преддверии саммита БРИКС в Казани 22–24 октября.

«Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было. Она направлена только на одну общую задачу: устойчивое развитие и процветание наших стран и народов», — подчеркнул Путин.

Сегодня, в преддверии саммита в Казани, Путин проводит встречу с руководителями СМИ стран БРИКС. Россия на мероприятии представлена генеральным директором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым.

Президент ОАЭ Аль Нахайян посетит РФ для переговоров с Путиным и саммита БРИКС
Президент ОАЭ Аль Нахайян посетит РФ для переговоров с Путиным и саммита БРИКС

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ заявили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Грядущий саммит посетят более 20 глав государств. Это указывает на то, что РФ не изолирована от международного диалога, отметили в Кремле.

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Life.ru

Полина Никифорова
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