Путин высказался о главном страхе НАТО из-за БРИКС

Президент России Владимир Путин заверил, что работа БРИКС не направлена на противостояние кому-либо. С этим заявлением глава государства выступил в рамках Делового форума объединения, который проходит в Москве в преддверии саммита БРИКС в Казани 22–24 октября.

«Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было. Она направлена только на одну общую задачу: устойчивое развитие и процветание наших стран и народов», — подчеркнул Путин.