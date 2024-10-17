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17 октября, 12:31

Путин 18 октября встретится с руководителями СМИ стран БРИКС

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с руководителями ведущих средств массовой информации (СМИ) стран БРИКС в пятницу, 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«18 октября в Москве, в преддверии саммита БРИКС в Казани 22-24 октября, пройдёт встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран — членов объединения», — указано в сообщении.

В Кремле отметили, что Россию на мероприятии представит генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

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Жителей Казани попросили не ездить на старых авто во время саммита БРИКС

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ заявили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Грядущий саммит посетят более 20 глав государств. Это указывает на то, что РФ не изолирована от международного диалога, отметили в Кремле.

Дарья Нарыкова
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