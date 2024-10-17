Путин 18 октября встретится с руководителями СМИ стран БРИКС

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с руководителями ведущих средств массовой информации (СМИ) стран БРИКС в пятницу, 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«18 октября в Москве, в преддверии саммита БРИКС в Казани 22-24 октября, пройдёт встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран — членов объединения», — указано в сообщении.