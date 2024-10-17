Путин 18 октября встретится с руководителями СМИ стран БРИКС
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с руководителями ведущих средств массовой информации (СМИ) стран БРИКС в пятницу, 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«18 октября в Москве, в преддверии саммита БРИКС в Казани 22-24 октября, пройдёт встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран — членов объединения», — указано в сообщении.
В Кремле отметили, что Россию на мероприятии представит генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ заявили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Грядущий саммит посетят более 20 глав государств. Это указывает на то, что РФ не изолирована от международного диалога, отметили в Кремле.