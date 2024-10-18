Президент ОАЭ Аль Нахайян посетит РФ для переговоров с Путиным и саммита БРИКС

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян посетит РФ 21 октября, сообщили в пресс-службе Кремля. Ожидается его встреча с российскими лидером Владимиром Путиным, в ходе переговоров будут состояние и перспективы развития многопланового сотрудничества между нашими странами, а также вопросы международной повестки, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кроме того, ожидается участие Аль Нахайяна в мероприятиях по случаю саммита БРИКС в Казани. Его начало назначено на 22 октября.