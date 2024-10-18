Путин отметил первую победу БРИКС над G7
Путин: Доля стран БРИКС в мировом ВВП выше показателей G7
Роль стран БРИКС в мировом ВВП растёт, сегодня она уже выше, чем доля стран «Группы семи» (G7). О первой победе объединения над G7 рассказал президент России Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС в Москве.
«Например, смотрите. 1992 год: «Группа семи» — 45,5%, а в этот же год страны БРИКС — 16,7% мирового ВВП. А сейчас? 2023 год: наше объединение — 37,4%, а «Группа семи»— 29,3%. И разрыв увеличивается. И он будет увеличиваться, это неизбежно», — пояснил глава государства.
Он отметил, что страны объединения сегодня являются «драйверами экономического мирового роста». Именно в БРИКС, по словам Путина, в перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП. К слову, сегодня на объединение приходится порядка четверти мирового экспорта товаров, подчеркнул российский лидер.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ заявили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Грядущий саммит посетят более 20 глав государств. Это указывает на то, что РФ не изолирована от международного диалога, отметили в Кремле.
Life.ru