Путин отметил первую победу БРИКС над G7

Роль стран БРИКС в мировом ВВП растёт, сегодня она уже выше, чем доля стран «Группы семи» (G7). О первой победе объединения над G7 рассказал президент России Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС в Москве.

«Например, смотрите. 1992 год: «Группа семи» — 45,5%, а в этот же год страны БРИКС — 16,7% мирового ВВП. А сейчас? 2023 год: наше объединение — 37,4%, а «Группа семи»— 29,3%. И разрыв увеличивается. И он будет увеличиваться, это неизбежно», — пояснил глава государства.