В Кремле прокомментировали решение Казахстана не подавать заявку в БРИКС

В Кремле с уважением относятся к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в БРИКС в обозримом будущем. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Астаной.

«С уважением [относимся]. Казахстан — наш друг, стратегический партнёр, союзник, дорожим нашими отношениями. И поэтому Казахстан сам принимает решение о формате в тех или иных организациях», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Вместе с тем, как отметил Песков, БРИКС не пытается заместить ООН, наоборот, это объединение дополняет Всемирную организацию. Также пресс-секретарь президента добавил, что на грядущем саммите БРИКС в Казани все с нетерпением ждут президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.