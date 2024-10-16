В Кремле прокомментировали решение Казахстана не подавать заявку в БРИКС
Песков: В Кремле уважают решение Казахстана не подавать заявку в БРИКС
В Кремле с уважением относятся к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в БРИКС в обозримом будущем. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Астаной.
«С уважением [относимся]. Казахстан — наш друг, стратегический партнёр, союзник, дорожим нашими отношениями. И поэтому Казахстан сам принимает решение о формате в тех или иных организациях», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Вместе с тем, как отметил Песков, БРИКС не пытается заместить ООН, наоборот, это объединение дополняет Всемирную организацию. Также пресс-секретарь президента добавил, что на грядущем саммите БРИКС в Казани все с нетерпением ждут президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
Ранее стало известно, что Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем. Сейчас Токаев отдаёт приоритет ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы», подчеркнул пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В российском МИД заявили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Например, на днях вступить в БРИКС решила Шри-Ланка.
Life.ru