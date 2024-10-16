Казахстан решил не спешить со вступлением в БРИКС
Советник Токаева Уали: Казахстан пока воздержится от подачи заявки в БРИКС
Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС в ближайшем будущем. Такое заявление сделал советник — пресс-секретарь президента республики Берик Уали.
«Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учётом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», — приводит портал Tengrinews слова советника.
Уали уточнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу Организации Объединённых Наций (ООН) как универсальной и безальтернативной организации. Глава республики отмечал, что в ней можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, в том числе создание справедливого порядка в мире.
Советник Токаева пояснил, что президент уже сетовал на то, что Совет безопасности ООН не способен принимать важные и судьбоносные решения, необходимо провести реформу. Также пресс-секретарь главы республики подтвердил планы Токаева принять участие в саммите БРИКС в Казани.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ отметили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Например, на днях вступить в БРИКС решила Шри-Ланка. А в Кремле заявили, что грядущий саммит посетят более 20 глав государств, это показывает, что Россия не изолирована от международного диалога.
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