Казахстан решил не спешить со вступлением в БРИКС

Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС в ближайшем будущем. Такое заявление сделал советник — пресс-секретарь президента республики Берик Уали.

«Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учётом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», — приводит портал Tengrinews слова советника.

Уали уточнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу Организации Объединённых Наций (ООН) как универсальной и безальтернативной организации. Глава республики отмечал, что в ней можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, в том числе создание справедливого порядка в мире.