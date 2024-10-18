БРИКС. Расшифровка, список стран-участниц, инициативы и будущее объединения Организация БРИКС: состав, встречи, достижения и перспективы. Последние саммиты БРИКС и их главные темы 18 октября, 12:58 BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa. / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

БРИКС: полная расшифровка названия

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение из десяти государств, инициатором создания которого выступила Россия. Образованная в 2006 году группа называлась БРИК — «С» в лице Южной Африки присоединилась позже, в 2011 году. Отношения между странами БРИКС строятся на принципах невмешательства, равенства и взаимной выгоды.

Состав стран БРИКС

Страны БРИКС создают порядка 25% мирового ВВП. © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

БРИКС объединяет десять государств на разных континентах: Бразилию, Россию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию и Саудовскую Аравию. В начале сентября 2024 года стало известно, что Турция подаёт заявку на вступление в коалицию.

В совокупности союз БРИКС представляет треть суши, на которой проживает более 40% населения планеты, и 30% поверхности Земли. Инфографика © Life.ru

Страны БРИКС занимают уникальное место в глобальной экономике. Вместе они создают порядка 25% мирового ВВП. В совокупности союз БРИКС представляет треть суши, на которой проживает более 40% населения планеты, и 30% поверхности Земли. Менее чем за 20 лет ассоциация стала важным фактором глобальной политики.

Бразилия

Бразилия — восьмая экономика мира по ВВП, крупнейшее государство Южной Америки с развитым сельским хозяйством. Является одним из пяти членов – основателей БРИКС наряду с Россией, Индией и Китаем. Основная роль Бразилии в объединении — продвижение сотрудничества Юг – Юг и глобальной многополярности, взаимодействия между странами-членами в сферах торговли и инвестиций. Также Бразилия является одним из лидеров в лёгкой промышленности и производстве продуктов питания.



Новый банк развития (НБР), ранее известный как Новый банк развития БРИКС, возглавляет экс-президент Бразилии Дилма Русеф. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в блоке и других развивающихся странах. В рамках БРИКС Бразилия уже провела три саммита — в 2010, 2014 и 2019 годах.

Россия

Россия — инициатор создания союза. Взаимодействие стран в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года: по инициативе президента Владимира Путина на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла первая встреча глав МИД в формате БРИК. Весной 2008 года в Екатеринбурге состоялась первая полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств государств – членов БРИК. По итогам было принято совместное коммюнике, отразившее схожие позиции сторон по вопросам мирового развития.

Для России БРИКС — углубление диалога в области культуры, спорта и молодёжных обменов. Также блок является для России огромным рынком сбыта полезных ископаемых. Как и Бразилия, Россия также получает прямую выгоду от «азиатской модели». В начале октября Россия выступила с инициативой о создании Международной ассоциации особых экономических зон (ОЭЗ) БРИКС. РФ опирается на собственный опыт: сейчас в стране более 50 особых экономических зон.

В этом году 22–24 октября в Казани пройдёт уже 16-й саммит БРИКС. Своё участие подтвердили представители более 30 государств, а также некоторые руководители международных организаций.

1 января Россия приняла эстафету председательства в БРИКС. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Индия

Индия — одна из крупнейших экономик мира, третья по ВВП, и стремительно развивающаяся страна. Хотя Индия не является крупным экспортёром сырьевых товаров, она известна своими технологическими услугами и промышленной продукцией.

Важным является и то, что Индия и Россия имеют долгую историю сотрудничества, участие в БРИКС является ещё одним каналом для укрепления партнёрства. Индия поддерживает тесные экономические и культурные связи со всеми партнёрами по БРИКС.

Китай

Страна является крупнейшим в мире производителем товаров и услуг и ведущим экспортёром. Китай также имеет самое большое население в мире, и это создаёт значительные возможности для его участия в международной торговле и инвестициях. Одна из основ перспективности БРИКС — в потребности Китая в сырье и продуктах питания, что принесло значительную пользу экономикам БРИКС. Взаимная торговля между этими странами-членами стала связующей силой.

В период председательства Китая в БРИКС в 2022 году китайская сторона высказывала и обсуждала такие вопросы, как создание и продвижение Глобальной инициативы безопасности, которая охватывала бы все страны мира независимо от их политических систем, географических особенностей и менталитета.

ЮАР

Южная Африка получила приглашение о присоединении от Китая 24 декабря 2010 года. Весной 2011 года председатель КНР Ху Цзиньтао направил приглашение президенту ЮАР Джейкобу Зуме принять участие в саммите БРИКС в Китае в начале апреля 2011 года. Группа была переименована в БРИКС, где S означает Южную Африку, чтобы отразить расширение. Особый интерес для ЮАР представляют Китай и Индия, которые являются крупными импортёрами сельскохозяйственной продукции. Импортируемая этими странами продукция совпадает с экспортируемой ЮАР.

На саммите 2023 года ЮАР выступила не как «младшая», а как крупный игрок. Претория использовала свою роль хозяйки саммита, чтобы дать понять: ЮАР готова бросить вызов западным державам и будет открыто поддерживать тесные связи с Россией даже в условиях западных санкций против неё.

БРИК, БРИКС и БРИКС+. Путь в датах и цифрах.

Первая дата для БРИКС — 2001 год. Тогда БРИК возникла как маркетинговый термин Goldman Sachs: аналитики заметили растущее влияние развивающихся стран на экономику во всём мире. Акроним БРИК был предложен экономистом Джимом О'Ниллом для обозначения Бразилии, России, Индии и Китая, которые на момент демонстрировали явный экономический рост.

Согласно тезисам О'Нилла, экономический потенциал БРИК позволял странам стать доминирующими экономическими системами к 2050 году.

Дата создания БРИК — открытый вопрос, но ею можно считать сентябрь 2006 года. Тогда по предложению президента Владимира Путина состоялась первая встреча на уровне министров Бразилии, России, Индии и Китая.

В июле 2008 года во время саммита «Большой восьмерки» в Японии прошла встреча глав государств и правительств БРИК. Стороны договорились сотрудничать в экономической сфере.

После присоединения к БРИК ЮАР в 2011 году название было изменено на БРИКС. Это стало первым расширением содружества.

С 2009 года правительства БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах — последний, 15-й, саммит состоялся 22–24 августа 2023 года в южноафриканском Йоханнесбурге.

Идею дальнейшего расширения БРИКС высказал Китай в мае 2022 года. К последнему саммиту заявки на вступление в объединение подали более 20 стран.

В итоге приглашение получили лишь шесть: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Пять из них — за исключением Аргентины — официально стали членами БРИКС с 1 января 2024 года. На долю БРИКС+, как организация стала неофициально называться с момента расширения, приходится 37,3% мирового ВВП.

Очередной саммит под председательством России состоится в Казани на следующей неделе — 22–24 октября 2024 года. В сентябре помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на мероприятии, скорее всего, не произойдёт расширения организации.

Саммиты БРИКС

Очередной саммит под председательством России состоится 22–24 октября 2024 года в Казани. © ТАСС / Егор Алеев

Первый саммит стран БРИК состоялся 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Страны представляли президенты Дмитрий Медведев (Россия), Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), Манмохан Сингх (Индия) и Ху Цзиньтао (Китай).

Саммит был успешным в том смысле, что привёл к рождению политической платформы в новых экономических и политических обстоятельствах. В глобальной экономике в условиях рецессии и неопределённости из-за кризиса 2007–2008 годов обещанная БРИК относительная экономическая стабильность обрела особую важность. Подорванный авторитет Штатов также дал возможность развивающимся державам попытать себя в качестве гарантов завтрашнего дня.

С момента первого саммита руководители регулярно встречаются для обсуждения ключевых вопросов текущей повестки. На этих встречах обсуждаются важнейшие международные вопросы и запускаются новые проекты. Всего с 2009 года БРИКС провела 15 саммитов. Важнейшие саммиты БРИКС, такие как саммит в Уфе в 2015 году и саммит в Китае в 2017 году, способствовали укреплению экономических связей и запуску крупных совместных проектов.

В показавшем новую реальность 2020 году лидеры БРИКС провели встречу в режиме видеоконференции — первый в истории объединения виртуальный саммит. Пандемийный год выпал на представительство России. Она поставила во главу угла три приоритета: стабильность, безопасность и инновации. Они стали основой для развития стратегического партнёрства БРИКС по трём направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные обмены.

Саммит БРИКС в Казани

Саммит 22–24 октября в Казани многими аналитиками представляется как доказательство того, что попытки Запада изолировать Россию провалились. Работа над перестройкой мировой финансовой системы ведётся сообща всеми участниками организации. Сейчас прорабатывается вопрос создания альтернативной платформы для международных платежей, которая была бы защищена от западных санкций.

Саммит БРИКС будет состоять из двух частей. Первая — это заседание стран-членов, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Основные мероприятия пройдут 22 и 23 октября. Вторая часть — заседание в формате БРИКС+, темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг — совместное строительство лучшего мира». У президента России Владимира Путина запланировано на саммите около 20 двусторонних встреч.

Помощник президента Юрий Ушаков, возглавляющий организационный комитет по подготовке к саммиту БРИКС, заявил, что саммит может стать самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое проводилось в России.

Менее чем за неделю до саммита стало известно, что Казахстан решил воздержаться от заявки в БРИКС в обозримом будущем. До этого президенту республики Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС, поскольку страна «признана в качестве ответственного и авторитетного члена международного сообщества». Токаев при этом будет присутствовать на саммите в Казани.

Цели БРИКС и влияние на экономику

Одной из главных причин создания БРИКС было стремление стран-участниц к усилению влияния на международной арене и созданию альтернативы доминированию Запада в мировой экономике. Основные цели БРИКС включают укрепление экономических связей между странами-участницами, продвижение устойчивого развития и содействие созданию многополярного мира.

Одним из амбициозных проектов БРИКС является идея создания общей валюты. Этот вопрос обсуждался на нескольких саммитах, и особенно активно — в последние годы. Валюта БРИКС могла бы стать альтернативой доллару и евро в международных расчётах, что значительно снизило бы зависимость стран-участниц от западных финансовых систем. Хотя этот проект ещё находится на стадии обсуждения, его реализация могла бы серьёзно изменить расстановку сил в мировой экономике. Для создания единой валюты БРИКС потребуется Центральный банк. Ожидается, что страны БРИКС продолжат обсуждение создания потенциально обеспеченной золотом валюты в качестве альтернативы доллару США.

Потенциальная валюта БРИКС позволила бы этим странам утвердить свою экономическую независимость, конкурируя с существующей международной финансовой системой.

Что думают о БРИКС на Западе

Некоторые западные структуры воспринимают БРИКС как экономическую угрозу, прежде всего в лице Китая, который продолжает экономический рост, используя синергетический эффект организации. При этом эксперты отмечают, что БРИКС становится всё более «формализованной» и усиливает своё влияние. Перспективы БРИКС во многих отношениях превосходят англо-американские экономические и политические структуры, отмечают аналитики.

По данным американского Института Мира, есть «очевидные экономические выгоды» от присоединения к БРИКС. На 10 стран, которые сейчас входят в этот блок, приходится 45% населения мира, 28% мирового экономического производства и с недавним расширением — 47% мировой добычи сырой нефти.

За историю существования БРИКС несколько десятков стран выражали намерение присоседиться к блоку. Последние новости по этому поводу пришли из Малайзии: 18 октября стало известно, что эта страна активно ищет поддержки у членов БРИКС в своём стремлении присоединиться. Министр иностранных дел Датук Сери Мохамад Хасан направил официальное письмо девяти главам МИД стран-участниц.

В прессе обращали внимание на то, что акроним BRICS созвучен слову bricks — «кирпичи», что символизирует опору и новое «строительство» мирового порядка. Западные аналитики также обращают внимание на то, что развитие БРИКС, в частности создание валюты, может ознаменоваться новой расстановкой сил в мире. Если страны БРИКС создадут новую резервную валюту, это, вероятно, существенно повлияет на доллар США, запустив процесс дедолларизации.

Авторы Анастасия Лежепекова