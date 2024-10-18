Путин: Война на Украине началась в 2014 году
Путин: Война на Украине началась с поддержки госпереворота Западом в 2014 году
Украинский кризис начался с поддержки госпереворота в 2014 году западными странами во главе с Соединёнными Штатами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.
«Я просто ещё раз напомню: в 2014 году западные страны во главе с США организовали или не организовали если, то поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом на протяжении многих лет НАТО туда толкают», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что война на территории Незалежной началась тогда же в результате разделения населения на согласных и несогласных с госпереворотом.
Ранее Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС раскрыл позицию РФ по отношениям Соединённых Штатов с Китаем. При этом президент отметил, что у Москвы и Пекина сложились «уникальные отношения». Также Путин высказался об энергетических ресурсах в РФ и рассказал, сколько стран хотели бы присоединиться или сотрудничать с БРИКС.
Life.ru