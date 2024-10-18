Украинский кризис начался с поддержки госпереворота в 2014 году западными странами во главе с Соединёнными Штатами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«Я просто ещё раз напомню: в 2014 году западные страны во главе с США организовали или не организовали если, то поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом на протяжении многих лет НАТО туда толкают», — сказал глава государства.