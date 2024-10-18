Путин: Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия

Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создание Украиной ядерного оружия. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Киселёва, модерирующего встречу главы государства с представителями СМИ стран БРИКС. Он назвал заявления Киева провокацией.

Владимир Путин — о желании Украины создать ядерное оружие. Видео © Life.ru

«Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире не сложно. Не знаю, способна ли сделать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня», — сказал Путин.