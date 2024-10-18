Путин: Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия
Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создание Украиной ядерного оружия. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Киселёва, модерирующего встречу главы государства с представителями СМИ стран БРИКС. Он назвал заявления Киева провокацией.
Владимир Путин — о желании Украины создать ядерное оружие. Видео © Life.ru
«Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире не сложно. Не знаю, способна ли сделать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня», — сказал Путин.
Российский лидер назвал желание Незалежной опасным, отметив, что любой шаг в этом направлении будет встречен «соответствующей реакцией». В целом, добавил президент, «Россия ни при каких обстоятельствах» не допустит этого.
Напомним, немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что Киев может создать ядерную бомбу всего за пару недель. Уточнялось, что данный чиновник специализируется на закупках оружия. Он также призвал западные страны «меньше думать о красных линиях» Москвы и больше о «красных линиях» Киева. К слову, в офисе Зеленского подобные сообщения назвали «ерундой». Тем не менее сам Зеленский в ходе выступления на саммите Евросоюза высказался о том, что Незалежная желает получить ядерное оружие. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления Киева, назвал украинских чиновников безумцами.
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