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"Есть спецы и сырьё": Военный эксперт оценил шансы Украины на создание ядерного оружия

Эксперт Козюлин: Теоретически создание ядерной бомбы на Украине возможно

18 октября, 09:42
Для создания ядерного оружия у Украины есть и специалисты, и сырьё, однако нет достаточных мощностей. Обложка © freepik.com/Создано при помощи ИИ

Для создания ядерного оружия у Украины есть и специалисты, и сырьё, однако нет достаточных мощностей. Обложка © freepik.com/Создано при помощи ИИ

Для создания ядерного оружия у Украины есть и хорошие специалисты, и сырьё, однако нет достаточных мощностей по обогащению. Так в беседе с Life.ru военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин оценил вероятность создания Киевом ядерной бомбы.

«Человек, который поможет создать Украине бомбу найдётся: специалистов из Советского Союза выехало много. На Украине хорошие специалисты по гражданской атомной промышленности. Есть материалы, есть сырьё. Но у Украины нет мощностей по обогащению до 90%-го военного уровня. Одним словом, теоретически возможно, практически, скорее всего, нет», — считает эксперт.

Тем не менее Козюлин не исключил создания на Украине «грязной бомбы», и то не за две недели, как заявлялось в СМИ.

Орбан: Спецслужбы выясняют, правда ли Украина может создать ядерное оружие
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Напомним, немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что Киев способен создать ядерную бомбу всего за пару недель. Он также призвал западные государства «меньше думать о красных линиях» Москвы и больше о «красных линиях» Киева. К слову, в офисе Зеленского подобные сообщения назвали «ерундой». А в Госдуме к данному заявлению отнеслись со скепсисом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Екатерина Хмелева
Екатерина Хмелева
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