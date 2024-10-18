Путин: Не менее 30 стран хотели бы присоединиться или сотрудничать с БРИКС

Не менее 30 государств хотели бы присоединиться или сотрудничать с БРИКС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран объединения.

«Тридцать стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации», — отметил глава государства.

По его словам, БРИКС не станет «отталкивать» новых членов. Российский лидер также добавил, что для них «точно совершенно двери открыты».