Путин: Не менее 30 стран хотели бы присоединиться или сотрудничать с БРИКС
Не менее 30 государств хотели бы присоединиться или сотрудничать с БРИКС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран объединения.
«Тридцать стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации», — отметил глава государства.
По его словам, БРИКС не станет «отталкивать» новых членов. Российский лидер также добавил, что для них «точно совершенно двери открыты».
Ранее Путин заявил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП уже выше показателей G7. Он отметил, что страны объединения сегодня являются «драйверами экономического мирового роста». Именно в БРИКС, по словам президента, в перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП.
Life.ru