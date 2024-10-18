Путин: В некоторых сферах без стран БРИКС человечество не может существовать
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Без государств, которые входят в БРИКС, не могут существовать мировые продовольственные и энергетические рынки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с корреспондентом Life.ru на встрече с руководителями СМИ стран объединения.
Путин на встрече с журналистами БРИКС. Видео © Life.ru
«По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать. Имею в виду продовольственные рынки, энергетические, но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использовании», — сказал лидер.
Путин отметил, что в этих сферах страны БРИКС приобретают всё больше компетенцией, а где-та становится лидерами. Более того, в объединение входит 45% населения всей планеты на 33% суши, что влияет на рост торгового оборота и уровня в мировой торговле.
Напомним, с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ отметили, что мероприятие станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран-участников. Будущий саммит посетят более 20 глав государств. Это указывает на то, что РФ не изолирована от иностранного диалога, отметили в Кремле.