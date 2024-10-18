Путин: В некоторых сферах без стран БРИКС человечество не может существовать

Без государств, которые входят в БРИКС, не могут существовать мировые продовольственные и энергетические рынки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с корреспондентом Life.ru на встрече с руководителями СМИ стран объединения.

Путин на встрече с журналистами БРИКС. Видео © Life.ru

«По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать. Имею в виду продовольственные рынки, энергетические, но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использовании», — сказал лидер.