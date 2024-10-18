Протезы и компьютерное зрение: Путин осмотрел выставку РФПИ

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), посвящённую сотрудничеству со странами БРИКС и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-службе Кремля.

Путину продемонстрировали инновационные разработки в сфере производства бионических протезов, а также систем компьютерного зрения с использованием искусственного интеллекта.

Недавно Владимир Путин отметил, доля стран БРИКС в мировом ВВП растёт, сегодня она уже выше, чем у стран «Группы семи» (G7). Он добавил, что мировая экономика растёт благодаря странам, входящим в объединение.