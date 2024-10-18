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18 октября, 11:11

Протезы и компьютерное зрение: Путин осмотрел выставку РФПИ

Путин посетил выставку Российского фонда прямых инвестиций

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), посвящённую сотрудничеству со странами БРИКС и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-службе Кремля.

Путину показали работу инновационного протеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Путину продемонстрировали инновационные разработки в сфере производства бионических протезов, а также систем компьютерного зрения с использованием искусственного интеллекта.

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Недавно Владимир Путин отметил, доля стран БРИКС в мировом ВВП растёт, сегодня она уже выше, чем у стран «Группы семи» (G7). Он добавил, что мировая экономика растёт благодаря странам, входящим в объединение.

Николай Рюмин
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