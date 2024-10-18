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18 октября, 10:51

ФОМ подсчитал актуальный уровень доверия россиян к Путину

ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Уровень доверия населения России к президенту Владимиру Путину составляет 78%, ещё 79% опрошенных считают, что лидер работает хорошо. Данное исследование провели сотрудники фонда «Общественное мнение» в период с 11 по 13 октября среди 1,5 тыс. граждан.

«О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (без изменений). Также большинство населения (79% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении.

Помимо того, 54% опрошенных положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина. О том, что он справляется хорошо, заявили 59% человек. Ещё 44% населения поддерживает партию «Единая Россия».

ВЦИОМ подсчитал уровень доверия к Путину
ВЦИОМ подсчитал уровень доверия к Путину

Недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди населения на тему квадроберов. Выяснилось, что 74% россиян считают увлечение детей поводом для беспокойства родителей.

Николай Рюмин
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