ВЦИОМ подсчитал уровень доверия к Путину

На вопрос о доверии к президенту России Владимиру Путину положительно ответили 78% россиян. Данные показатели за неделю выросли на 0,8 процентных пунктов, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Уровень одобрения деятельности президента увеличился также на 0,8 п. п. и составляет 74,4%», — отмечается в исследовании, в котором поучаствовали 1,6 тысячи россиян.

Недавно ВЦИОМ подсчитал число активных фанатов футбола в России. Исследование показало, что за игрой в мяч сейчас наблюдает 23% граждан. Число равнодушных к данному спорту увеличилось с 43 до 77 процентов за 19 лет.