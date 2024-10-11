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11 октября, 09:18

ВЦИОМ подсчитал уровень доверия к Путину

ВЦИОМ: Уровень доверия граждан России к Путину составляет 78%

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На вопрос о доверии к президенту России Владимиру Путину положительно ответили 78% россиян. Данные показатели за неделю выросли на 0,8 процентных пунктов, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Уровень одобрения деятельности президента увеличился также на 0,8 п. п. и составляет 74,4%», — отмечается в исследовании, в котором поучаствовали 1,6 тысячи россиян.

Опрос показал уровень доверия россиян Владимиру Путину
Опрос показал уровень доверия россиян Владимиру Путину

Недавно ВЦИОМ подсчитал число активных фанатов футбола в России. Исследование показало, что за игрой в мяч сейчас наблюдает 23% граждан. Число равнодушных к данному спорту увеличилось с 43 до 77 процентов за 19 лет.

Николай Рюмин
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