Опрос показал уровень доверия россиян Владимиру Путину

Более 77% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведший опрос среди 1,6 тысячи наших сограждан в период с 23 по 29 сентября.

Результат продемонстрировал доверие к главе государства у 77,2% опрошенных, а одобрение его деятельности — у 73,6%. В свою очередь деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 48,8% (+0,1% за неделю), а доверяют главе Кабмина 60,1% (-0,5%).