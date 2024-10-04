Опрос показал уровень доверия россиян Владимиру Путину
ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% граждан России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Более 77% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведший опрос среди 1,6 тысячи наших сограждан в период с 23 по 29 сентября.
Результат продемонстрировал доверие к главе государства у 77,2% опрошенных, а одобрение его деятельности — у 73,6%. В свою очередь деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 48,8% (+0,1% за неделю), а доверяют главе Кабмина 60,1% (-0,5%).
Подобное исследование недавно проводил фонд «Общественное мнение». В ходе него о доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян. Помимо того, 51% граждан страны оказались довольны работой правительства.