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4 октября, 10:12

Опрос показал уровень доверия россиян Владимиру Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% граждан России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Более 77% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведший опрос среди 1,6 тысячи наших сограждан в период с 23 по 29 сентября.

Результат продемонстрировал доверие к главе государства у 77,2% опрошенных, а одобрение его деятельности — у 73,6%. В свою очередь деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 48,8% (+0,1% за неделю), а доверяют главе Кабмина 60,1% (-0,5%).

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Подобное исследование недавно проводил фонд «Общественное мнение». В ходе него о доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян. Помимо того, 51% граждан страны оказались довольны работой правительства.

Николай Рюмин
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