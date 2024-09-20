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20 сентября, 07:49

В России вырос уровень доверия к Владимиру Путину

ФОМ: Владимиру Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину увеличился на 2 процентных пункта. Сейчас он составляет 80 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

«О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (плюс 2 п. п. за неделю). Также большинство населения (79% — минус 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — рассказали представители соцслужбы.

Опрос среди граждан провели с 13 по 15 сентября. В нём приняли участие 1,5 тысячи россиян. Граждане страны также оценили работу правительства. Положительную оценку дал 51 процент участников. Не обошли стороной и работу Михаила Мишустина. Его хорошую работу отметили 56 процентов опрошенных.

В рамках опроса также коснулись поддержки партии «Единая Россия». За неё отдали свой голос 44 процента, а за КПРФ — 8 процентов. Партию ЛДПР отметили 9 процентов участников, «Справедливую Россию — За правду» — 4 процента, а «Новых людей» — 3 процента.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Путин выделит миллиард рублей на реализацию родительских инициатив из резервного фонда. Решение президента озвучил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на первом заседании Всероссийского родительского комитета. Теперь в России смогут поддержать инициативы более 1000 родительских комитетов, которые получат гранты на различные суммы.

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Shutterstock / FOTODOM / murathakanart

Наталья Афонина
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