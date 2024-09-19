Минпросвещения и Общество «Знание» рассказали о планах и задачах Всероссийского родительского комитета

19 сентября было проведено первое заседание Всероссийского родительского комитета (ВРК), нового консультативного органа при Министерстве просвещения Российской Федерации. На нём избрали председателя и наметили план работы на учебный год, а также рассказали о конкурсе, который проведет Российское общество «Знание» для родительских сообществ.

Заседание Всероссийского родительского комитета. Фото © Предоставлено Life.ru

Деятельность ВРК будет направлена на решение актуальных проблем в сфере образования и привлечение взрослых и детей в социально значимые проекты. Членов нового консультативного органа и всех почетных гостей на мероприятии поприветствовал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

«В июле в рамках конкурса «Это у нас семейное» прозвучало предложение о создании Всероссийского родительского комитета. Сегодня я могу вам сказать, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда миллиард рублей. Соответствующий конкурс может запускаться уже в 2024 году», — сказал Кириенко.

В состав ВРК вошли 53 человека. Среди них победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», учителя и советники директоров по воспитанию. К ним присоединились и медийные родители, к примеру актёры Константин Хабенский и Владимир Мерзликин, телеведущая Мария Ситтель, певица Диана Гурцкая и двукратный чемпион мира по танцам на льду Роман Костомаров.

Медийные родители Роман Костомаров и Мария Ситтель. Фото © Предоставлено Life.ru

Модератором мероприятия выступил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, предложивший избрать председателем Всероссийского родительского комитета Константина Федоренко, директора «Артека».

Сергей Кравцов на заседании ВРК. Фото © Предоставлено Life.ru

В заседании принял участие и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он рассказал о конкурсе инициатив родительских сообществ.

«За этот учебный год благодаря поддержке Президента РФ мы сможем поддержать инициативы более 1000 родительских комитетов. Размер грантов — от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Это отдельные номинации», — отметил Древаль.

По его словам, это позволит выявлять лучшие практики, чтобы потом распространять их по всей стране. При этом конкурс будет проводиться ежегодно, а количество его участников будет расти от года к году. Проекты будут направлены на развитие различных направлений воспитания.

Второе заседание ВРК планируется провести до 20 ноября.