Третьяковская галерея запускает конкурс для молодых художников «Картина мира»

Государственная Третьяковская галерея и компания «Иннопрактика» запускают международный конкурс молодых художников «Картина мира», который позволит победителям выставить свои картины на одной из лучших экспозиций мира. Об этом сообщил начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на X Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

«Руководитель Третьяковской галереи вместе с руководителем «Иннопрактики» объявили о старте конкурса «Картина мира». Это конкурс для молодых художников. По итогам отбора и прохождения всех конкурсных механик молодые художники получат возможность выставляться в Третьяковской галерее год», — сказал он.

Новиков отметил, что это важно для молодых мастеров, потому что в резюме появится строчка об экспонировании работ в Третьяковской галерее. По его словам, это даёт большой толчок в карьере.

Новиков отметил, что аналогичные проекты реализуются и в других сферах. В частности, Союз писателей анонсировал проведение литературной премии «Слово». Он также подчеркнул, что государство в значительной степени создало инфраструктуру для поддержки молодых талантов.

Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева в ходе панельной дискуссии «Инновации. Культура. Молодёжь» подчеркнула, что галерея проявляет большой интерес к данному конкурсу и надеется на активное участие молодых художников. Она выразила благодарность компании «Иннопрактика» и уточнила, что конкурс будет охватывать и цифровое искусство.