Россиянок пригласили принять участие в фестивале авторской песни «Катюша»

Подать заявку на Всероссийский фестиваль авторской песни для девушек «Катюша» можно до 20 октября. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. К участию приглашаются исполнительницы в возрасте от 18 до 35 лет, в репертуаре которых есть авторские песни любого жанра, посвящённые воинской доблести, семье, Родине и её красоте.

Следует отметить, что написанные женщинами песни всегда играли особую роль в нашей стране. Во время Великой Отечественной войны огромную известность приобрела композиция «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко, настоящими хитами также стали «Валенки» Лидии Руслановой и, конечно, «Катюша». Именно в честь этой песни и называется боевая женская музыкальная группа. Её участницы рассказали, что пишут свои песни под впечатлением от общения с бойцами спецоперации (СВО).

«Мы дали больше 60 концертов для бойцов в зоне СВО. Мы стараемся привезти им немного любви и тепла родного дома, напомнить, что их ждут любимые. Все свои песни мы пишем под впечатлением от общения с бойцами СВО и стараемся в них рассказать об их подвиге и мужестве. Артист сегодня – это мостик между нашими героями на передовой и тылом», — рассказали артистки из «Катюши».

Исполнительницы хотят, чтобы в России появилось больше певиц и авторов женской патриотической песни. Заявку можно подать по ссылке. Жюри, куда, в частности, входит певица Лариса Долина, оценит текст, музыку и исполнение. Имена финалисток станут известны 4 ноября. Десять лучших артисток выступят на гала-концерте в Москве в феврале 2025 года, а в марте следующего года выпустят сборный альбом песен лауреатов конкурса на отечественных музыкальных платформах.