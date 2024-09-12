Россиянок пригласили принять участие в фестивале авторской песни «Катюша»
Приём заявок на фестиваль авторской песни «Катюша» завершится 20 октября
Подать заявку на Всероссийский фестиваль авторской песни для девушек «Катюша» можно до 20 октября. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. К участию приглашаются исполнительницы в возрасте от 18 до 35 лет, в репертуаре которых есть авторские песни любого жанра, посвящённые воинской доблести, семье, Родине и её красоте.
Следует отметить, что написанные женщинами песни всегда играли особую роль в нашей стране. Во время Великой Отечественной войны огромную известность приобрела композиция «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко, настоящими хитами также стали «Валенки» Лидии Руслановой и, конечно, «Катюша». Именно в честь этой песни и называется боевая женская музыкальная группа. Её участницы рассказали, что пишут свои песни под впечатлением от общения с бойцами спецоперации (СВО).
«Мы дали больше 60 концертов для бойцов в зоне СВО. Мы стараемся привезти им немного любви и тепла родного дома, напомнить, что их ждут любимые. Все свои песни мы пишем под впечатлением от общения с бойцами СВО и стараемся в них рассказать об их подвиге и мужестве. Артист сегодня – это мостик между нашими героями на передовой и тылом», — рассказали артистки из «Катюши».
Исполнительницы хотят, чтобы в России появилось больше певиц и авторов женской патриотической песни. Заявку можно подать по ссылке. Жюри, куда, в частности, входит певица Лариса Долина, оценит текст, музыку и исполнение. Имена финалисток станут известны 4 ноября. Десять лучших артисток выступят на гала-концерте в Москве в феврале 2025 года, а в марте следующего года выпустят сборный альбом песен лауреатов конкурса на отечественных музыкальных платформах.
Боевая музыкальная группа «Катюша» — трио из девушек, которые пишут авторские песни и ездят к бойцам СВО с концертами. Также участницы коллектива занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи, лекарств и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ранее Life.ru писал, что девушки выпустили песню «Лето за лентой», которую они написали в зоне СВО.
Пресс-служба фестиваля «Катюша»