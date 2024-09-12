Поп-звёзд из РФ призвали признать иноагентами из-за выступлений на фестивале украинки-спонсора ВСУ

Выступавших на фестивале Glamotion в ФРГ российских звёзд требуют признать иноагентами, так как организаторов мероприятия подозревают в спонсировании ВСУ. Как стало известно Life.ru, с соответствующей просьбой к генеральному прокурору обратился глава ФПБК Виталий Бородин.

«Своими действиями такие артисты дискредитируют политику президента России и курс нашей страны. Зная, что Германия поддерживает террористический режим Украины, а организаторы их выступлений собирают деньги на нужды ВСУ, продолжают давать там концерты», — пишет Бородин.

Напомним, ранее стало известно, что владельцами Glamotion с недавнего времени стали супруги Алексей и Надежда Книс. И если первый никогда не высказывался о политике, то его жена занимает активную антироссийскую позицию, жила в Киеве и была замечена в сборе денег для ВСУ. При этом Надежда уже удалила все посты со сборами.