Общественники требуют признать «Касту» иноагентами и проверить на связи с ВСУ

Участников рэп-группы «Каста» необходимо проверить на связи с Вооружёнными силами Украины и признать музыкантов иноагентами. С таким требованием выступило общественное движение «Ветераны России», копия заявления есть в распоряжении Life.ru.

Общественники обратили внимание на последние публикации артистов в социальных сетях с презентацией нового альбома, где они обвинили россиян в «шовинизме» и выступили с угрозами в адрес нашей страны. «Ветераны России» уверены, что заявления команды являются русофобскими и направляются не только на властные органы, но и на народ в целом.

«Такие артисты <...> не должны иметь право зарабатывать на российской аудитории, находясь за границей и продвигая идеи, противоречащие интересам страны. Запрос в Министерство юстиции, прокуратуру и следственный комитет уже направлен, и движение ожидает скорых действий», — говорится в заявлении.

Сами музыканты давно уехали из России и проживают в Турции, Португалии и других странах, чтобы, по их словам, быть неподвластными системе. Председатель движения Ильдар Резяпов отметил, что прощения артистам не будет.

«Да они даже за пределами страны продолжают зарабатывать на нашей земле, стримят свои альбомы, получают деньги с каждого трека! Я скажу прямо: такие, как они, должны быть лишены всех прав на культурное и финансовое присутствие в России. Вымолить прощение у России им не удастся», — отметил председатель ООД «Ветераны России» Ильдар Резяпов.