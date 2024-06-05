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5 июня, 15:40

Генпрокуратуру просят проверить группу "Каста" на дискредитацию армии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kastainsta

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kastainsta

Группу "Каста" могут проверить на предмет дискредитации Вооружённых сил России. С такой просьбой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В письме генпрокурору, которое цитирует RT, Бородин напоминает, что члены коллектива публично критиковали СВО и российские власти, выступали в поддержку Украины и лиц, чья деятельность признана экстремистской. Кроме того, музыканты покинули РФ и сейчас живут в Европе.

Если прокуратура найдёт нарушения в высказываниях музыкантов, им грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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А ранее Роскомнадзор сообщил, что обнаружил в Сети десять кинофильмов, в которых присутствуют признаки экстремизма, дискредитации ВС РФ, призывы к насильственным действиям и иные нарушения российских законов. Кроме того, подобные нарушения были найдены в композициях семи музыкантов.

Александра Вишнякова
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