Генпрокуратуру просят проверить группу "Каста" на дискредитацию армии

Группу "Каста" могут проверить на предмет дискредитации Вооружённых сил России. С такой просьбой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В письме генпрокурору, которое цитирует RT, Бородин напоминает, что члены коллектива публично критиковали СВО и российские власти, выступали в поддержку Украины и лиц, чья деятельность признана экстремистской. Кроме того, музыканты покинули РФ и сейчас живут в Европе.

Если прокуратура найдёт нарушения в высказываниях музыкантов, им грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.