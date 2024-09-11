Концерты JONY в Германии организует украинка, активно собиравшая деньги для ВСУ

Организаторы крупного фестиваля в Германии могли спонсировать украинскую армию в тайне от звёзд из РФ, выступавших на площадке. По данным SHOT, с недавних пор владельцам «феста» Glamotion являяются супруги Алексей и Надежда Книс. И если первый никогда не высказывался о политике, то его жена занимает активную антироссийскую позицию и собирает деньги на нужды ВСУ. Ранее женщина жила в Киеве, её девичья фамилия — Ананченко.