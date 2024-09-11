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11 сентября, 08:20

Концерты JONY в Германии организует украинка, активно собиравшая деньги для ВСУ

SHOT: Организаторы фестиваля в ФРГ могли спонсировать ВСУ в тайне от звёзд из РФ

Организаторы крупного фестиваля в Германии могли спонсировать украинскую армию в тайне от звёзд из РФ, выступавших на площадке. По данным SHOT, с недавних пор владельцам «феста» Glamotion являяются супруги Алексей и Надежда Книс. И если первый никогда не высказывался о политике, то его жена занимает активную антироссийскую позицию и собирает деньги на нужды ВСУ. Ранее женщина жила в Киеве, её девичья фамилия — Ананченко.

Надежда Книс, организующая концерты JONY в Германии. Фото © SHOT

Надежда Книс, организующая концерты JONY в Германии. Фото © SHOT

Надежда уже удалила все посты со сборами. К слову, ранее на фестивале выступала певица Бьянка, а в октябре Книсы организовывают выступление JONY в городах Оберхаузен и Фехта. Менеджер артиста подтвердил телеграм-каналу, что мероприятия состоятся.

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* Внесена в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

SHOT, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jony.me

Матвей Константинов
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