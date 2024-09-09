Галкину* предложили вести телешоу «Лучше всех!» на Украине
Галкин* может стать ведущим детской программы на украинском телевидении
Максим Галкин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru
Сбежавший за рубеж юморист Максим Галкин* может запустить на Украине телевизионное шоу для детей, аналогичное программе «Лучше всех!», которую он вёл на Первом канале в России. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на окружение артиста.
Украинский медиагаент Ирина намекнула на планируемый проект в соцсети и рассказала, что пообщалась с Галкиным* на свадьбе, где он подрабатывал тамадой. По её словам, шоумен одобрил идею, но попросил, чтобы съёмки проходили в Прибалтике, так как переезжать на Украину он не собирается. Женщина назвала общение с юмористом «конструктивным». Сам Галкин* официально эту информацию никак не комментировал.
Ранее активисты организации «Ветераны России» потребовали лишить родительских прав Максима Галкина* и Аллу Пугачёву из-за их частых переездов. Они обратились к омбудсмену по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, заявив, что страдает психическое здоровье детей звёздной пары Лизы и Гарри.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.