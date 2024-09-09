Галкину* предложили вести телешоу «Лучше всех!» на Украине

Сбежавший за рубеж юморист Максим Галкин* может запустить на Украине телевизионное шоу для детей, аналогичное программе «Лучше всех!», которую он вёл на Первом канале в России. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на окружение артиста.

Украинский медиагаент Ирина намекнула на планируемый проект в соцсети и рассказала, что пообщалась с Галкиным* на свадьбе, где он подрабатывал тамадой. По её словам, шоумен одобрил идею, но попросил, чтобы съёмки проходили в Прибалтике, так как переезжать на Украину он не собирается. Женщина назвала общение с юмористом «конструктивным». Сам Галкин* официально эту информацию никак не комментировал.