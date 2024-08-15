С деньгами совсем плохо: Галкин* переобулся и захотел снова выступать для россиян

Сбежавший из России юморист Максим Галкин* может перестать высмеивать Родину ради корпоративов для бывших соотечественников. На это ему пришлось пойти из-за резко просевших доходов от концертов. Как пишет Mash, комик готов работать без импровизаций и читать написанный ему сценарий за 80 тысяч евро.

Так, за восемь миллионов рублей артист-иноагент будет обслуживать состоятельных граждан РФ целых пять часов. Причём сценарий может написать сам заказчик. Согласно договору, Галкин* готов всё выучить и выдать будто от себя — каких-либо запретных тем в условиях нет.

Юморист хочет бутылку 18-летнего виски Macallan, фрукты, различные нарезки, охрану по спецсоглашению с его директором, номер в пятизвёздочном отеле и билеты бизнес-класса, чтобы долететь из Кипра / Израиля до места корпоратива, а также трансфер из аэропорта. Всё это — не дороже 500 тысяч рублей.

Галкин* всё ещё собирает концерты за границей, но конечно, совсем не такие, как раньше в России. Недавно на одном из таких он встретил зрителя, который необычно поприветствовал сбежавшего из нашей страны артиста. Во время общения комика с залом сидевший в первом ряду мужчина назвал его нецензурной версией слова "дебил".