Россиянин поприветствовал Галкина* на концерте в Юрмале оскорблением и красными гвоздиками

Россиянин необычно поприветствовал юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале. Во время общения комика с залом сидевший на первом ряду мужчина назвал артиста нецензурной версией слова "дебил", сообщает SHOT.

Россиянин оскорбил Галкина* на концерте в Юрмале. Видео © Life.ru

Причём блогер по имени Максим подчеркнул, что специально купил билет, чтобы передать Галкину* "послание". Пародист при этом стал отшучиваться. Затем мужчина попытался подарить юмористу букет из красных гвоздик, но пародист его не принял и стал отшучиваться.

"Спасибо! Ваши деньги пойдут на пользу моей семье. Это же прекрасно! Спасибо вам большое! Я не буду брать цветы. Это слишком большая честь для вас", — сказал Галкин*.

Ранее тот же мужчина "прожарил" актёра Артура Смольянинова** в Берлине в день финала футбольного Евро. Он, не стесняясь в выражениях, высказал артисту всё, что думает о его поведении.