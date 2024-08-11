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11 августа, 16:47

Россиянин поприветствовал Галкина* на концерте в Юрмале оскорблением и красными гвоздиками

Россиянин оскорбил Галкина* на концерте в Юрмале

Россиянин необычно поприветствовал юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале. Во время общения комика с залом сидевший на первом ряду мужчина назвал артиста нецензурной версией слова "дебил", сообщает SHOT.

Россиянин оскорбил Галкина* на концерте в Юрмале. Видео © Life.ru

Причём блогер по имени Максим подчеркнул, что специально купил билет, чтобы передать Галкину* "послание". Пародист при этом стал отшучиваться. Затем мужчина попытался подарить юмористу букет из красных гвоздик, но пародист его не принял и стал отшучиваться.

"Спасибо! Ваши деньги пойдут на пользу моей семье. Это же прекрасно! Спасибо вам большое! Я не буду брать цветы. Это слишком большая честь для вас", — сказал Галкин*.

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Ранее тот же мужчина "прожарил" актёра Артура Смольянинова** в Берлине в день финала футбольного Евро. Он, не стесняясь в выражениях, высказал артисту всё, что думает о его поведении.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Находится в списке иностранных агентов Минюста РФ, а также включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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