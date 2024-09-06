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6 сентября, 08:20

Призывавшая донатить ВСУ певица Максакова* должна ФНС более полумиллиона рублей

Мария Максакова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova

Мария Максакова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova

Оперная певица Мария Максакова* должна российской налоговой более полумиллиона рублей. По данным SHOT, ФНС РФ выставила экс-солистке Мариинки счёт на 545,9 тысячи рублей.

Кроме того, в отношении оперной певицы ведутся одновременно два исполнительных производства на общую сумму ₽55 тысяч. Но Максакова* на свои финансовые обязательства забила, сбежала за границу и оттуда агитирует донатить ВСУ.

Оперная певица Максакова* получила новый штраф за нарушение деятельности иноагента
Оперная певица Максакова* получила новый штраф за нарушение деятельности иноагента

Напомним, оперную певицу и экс-депутата Марию Максакову* потребовали наказать за содействие терроризму из-за её интервью латвийским журналистам. На высказывания артистки обратили внимание общественники, в Генпрокуратуру уже направили заявление. По данным Life.ru, против уехавшей из РФ певицы завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», так как она призывала жертвовать деньги на нужды ВСУ.

* Внесена в реестр иностранных агентов.

Матвей Константинов
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