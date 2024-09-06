Призывавшая донатить ВСУ певица Максакова* должна ФНС более полумиллиона рублей
Мария Максакова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova
Оперная певица Мария Максакова* должна российской налоговой более полумиллиона рублей. По данным SHOT, ФНС РФ выставила экс-солистке Мариинки счёт на 545,9 тысячи рублей.
Кроме того, в отношении оперной певицы ведутся одновременно два исполнительных производства на общую сумму ₽55 тысяч. Но Максакова* на свои финансовые обязательства забила, сбежала за границу и оттуда агитирует донатить ВСУ.
Напомним, оперную певицу и экс-депутата Марию Максакову* потребовали наказать за содействие терроризму из-за её интервью латвийским журналистам. На высказывания артистки обратили внимание общественники, в Генпрокуратуру уже направили заявление. По данным Life.ru, против уехавшей из РФ певицы завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», так как она призывала жертвовать деньги на нужды ВСУ.
* Внесена в реестр иностранных агентов.