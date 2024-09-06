На оперную певицу Максакову* завели дело за призывы к спонсированию ВСУ

Шесть лет колонии грозит в России экс-солистке Мариинского театра Марии Максаковой-Игенбергс* за призывы к спонсированию ВСУ.

По данным SHOT, на 47-летнюю оперную певицу, которая сейчас живёт за границей, возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Бывшая солистка Мариинки и экс-член Комитета ГД по культуре за рубежом примкнула к тусовке релокантов-иноагентов, завела видеоблог и стала активно призывать россиян донатить ВСУ, чтобы скорее добиться поражения России. Российские следователи посмотрели эти видео и возбудили уголовное дело.