На оперную певицу Максакову* завели дело за призывы к спонсированию ВСУ
Экс-солистке Мариинского театра Марии Максаковой* грозит в РФ шесть лет колонии
Мария Максакова-Игенбергс*. Обложка © Kinopoisk.ru
Шесть лет колонии грозит в России экс-солистке Мариинского театра Марии Максаковой-Игенбергс* за призывы к спонсированию ВСУ.
По данным SHOT, на 47-летнюю оперную певицу, которая сейчас живёт за границей, возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».
Бывшая солистка Мариинки и экс-член Комитета ГД по культуре за рубежом примкнула к тусовке релокантов-иноагентов, завела видеоблог и стала активно призывать россиян донатить ВСУ, чтобы скорее добиться поражения России. Российские следователи посмотрели эти видео и возбудили уголовное дело.
Ранее Life.ru писал, что оперной певице и экс-депутату Госдумы Марии Максаковой* может грозить до 15 лет тюрьмы за содействие терроризму из-за её интервью. На её нелестные высказывания перед латвийскими журналистами обратили внимание общественники. Запрос в Генпрокуратуру также направил депутат Госдумы.
* Внесена в реестр иностранных агентов.