ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 07:39

На оперную певицу Максакову* завели дело за призывы к спонсированию ВСУ

Экс-солистке Мариинского театра Марии Максаковой* грозит в РФ шесть лет колонии

Мария Максакова-Игенбергс*. Обложка © Kinopoisk.ru

Мария Максакова-Игенбергс*. Обложка © Kinopoisk.ru

Шесть лет колонии грозит в России экс-солистке Мариинского театра Марии Максаковой-Игенбергс* за призывы к спонсированию ВСУ.

По данным SHOT, на 47-летнюю оперную певицу, которая сейчас живёт за границей, возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Бывшая солистка Мариинки и экс-член Комитета ГД по культуре за рубежом примкнула к тусовке релокантов-иноагентов, завела видеоблог и стала активно призывать россиян донатить ВСУ, чтобы скорее добиться поражения России. Российские следователи посмотрели эти видео и возбудили уголовное дело.

Оперная певица Максакова* получила новый штраф за нарушение деятельности иноагента
Оперная певица Максакова* получила новый штраф за нарушение деятельности иноагента

Ранее Life.ru писал, что оперной певице и экс-депутату Госдумы Марии Максаковой* может грозить до 15 лет тюрьмы за содействие терроризму из-за её интервью. На её нелестные высказывания перед латвийскими журналистами обратили внимание общественники. Запрос в Генпрокуратуру также направил депутат Госдумы.

* Внесена в реестр иностранных агентов.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Мария Максакова
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров