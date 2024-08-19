Оперная певица Максакова* получила новый штраф за нарушение деятельности иноагента

Оперная певица-иноагент Мария Максакова* оштрафована на 50 тысяч рублей за неподанную отчётность о своей деятельности. Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Максакова-Игенбергс* Мария Петровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", — говорится в сообщении.

Певице придётся выплатить 50 тысяч рублей. Этот штраф для неё стал уже третьим — ранее Максакову* штрафовали на 30 и 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента.

Life.ru писал, что сбежавшей на Украину оперной певице и экс-депутату Госдумы Марии Максаковой* может грозить до 15 лет тюрьмы за содействие терроризму из-за её интервью. На её нелестные высказывания перед латвийскими журналистами обратили внимание общественники. Запрос в Генпрокуратуру также направил депутат Госдумы.