"Лето за лентой": Участницы "Катюши" выпустили песню, написанную в зоне СВО

На музыкальных платформах и ютуб-канале группы "Катюша" состоялась премьера песни "Лето за лентой". Об этом сообщается в телеграм-канале коллектива.

Участницы группы "Катюша" выпустили новую песню "Лето за лентой". Видео © YouTube / Катюша

Как рассказали участницы "Катюши", новая композиция была написана во время их командировки в зону проведения спецоперации (СВО). Девушки объясняют, что выражение "за ленточкой" пришло из армейского жаргона и подразумевает нахождение на передовой или же на территории противника.

Боевая музыкальная группа "Катюша" — трио из девушек, которые пишут авторские песни и ездят к бойцам СВО с концертами. Также участницы коллектива занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи, лекарств и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Год назад они выпустили песню "Майбах", которая собрала миллионы прослушиваний.