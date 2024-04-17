На Украине заочно предъявили обвинения солисту Мариинки

Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинения оперному певцу, солисту Мариинки Василию Герелло в "призывах к агрессивной войне" из-за поддержки артистом СВО. Вменяемые ему статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлен о подозрении российский оперный певец — гражданин РФ, родившийся на Украине. Ему инкриминируются публичные призывы к изменению государственных границ и устройства Украины, объединённые с разжиганием национальной вражды, а также публичные призывы к агрессивной войне", — сказано в сообщении в телеграм-канале офиса генпрокурора Незалежной.

К слову, в публикации не указали имени Герелло, но к записи прикреплено его отредактированное фото. По заявлению прокуратуры, главная претензия к артисту заключается в том, что он публично одобряет специальную военную операцию РФ на Украине. Также певец выступил на концерте, приуроченном к годовщине возвращения Крыма в состав РФ.