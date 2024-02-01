СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову из-за поддержки СВО
СБУ заочно обвинила Дмитрия Певцова по нескольким статьям УК Украины
Дмитрий Певцов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актёру, депутату Госдумы Дмитрию Певцову, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для такого возбуждения в Незалежной оказалась открытая патриотическая позиция артиста и поддержка им спецоперации.
"Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу Кремля", — утверждают в СБУ.
Певцова обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса — "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Пропаганда войны". Как его собираются поймать и привлечь к ответственности, не уточняется.
Ранее СБУ заочно обвинила председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову по двум статьям Уголовного кодекса. Поводом послужило проведение ею выборов в России.