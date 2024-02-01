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1 февраля, 14:55

СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову из-за поддержки СВО

СБУ заочно обвинила Дмитрия Певцова по нескольким статьям УК Украины

Дмитрий Певцов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Дмитрий Певцов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актёру, депутату Госдумы Дмитрию Певцову, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для такого возбуждения в Незалежной оказалась открытая патриотическая позиция артиста и поддержка им спецоперации.

"Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу Кремля", — утверждают в СБУ.

Певцова обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса — "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Пропаганда войны". Как его собираются поймать и привлечь к ответственности, не уточняется.

Зеленский уволил главу департамента СБУ из-за скандала со слежкой
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Ранее СБУ заочно обвинила председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову по двум статьям Уголовного кодекса. Поводом послужило проведение ею выборов в России.

Матвей Константинов
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