СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову из-за поддержки СВО

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актёру, депутату Госдумы Дмитрию Певцову, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для такого возбуждения в Незалежной оказалась открытая патриотическая позиция артиста и поддержка им спецоперации.

Певцова обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса — "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Пропаганда войны". Как его собираются поймать и привлечь к ответственности, не уточняется.