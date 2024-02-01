Зеленский уволил главу департамента СБУ из-за скандала со слежкой
Зеленский уволил главу департамента защиты национальной государственности СБУ
Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко. Указ опубликован на сайте президента страны.
По данным издания "Страна.ua", это произошло из-за скандала со слежкой за командой проекта антикоррупционных журналистских расследований Bihus.Info. В январе в Сети появилось видео, на котором журналисты употребляют наркотики и обсуждают их покупку.
Руководитель проекта уволил угодивших в скандал сотрудников, при этом заявил, что к скрытой съёмке и прослушиванию причастны силовики. Оппозиция потребовала реакции от политического руководства и правоохранительных органов, но СБУ объявила о начале расследования только после волны критики и освещения случившегося в западных СМИ.
Семенченко возглавлял департамент с 27 октября 2022 года. До этого он полтора года был уполномоченным президента по вопросам контроля над деятельностью СБУ.
А ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук уличил Зеленского во лжи о трудоспособных украинцах. Данные политика о численности населения могут вызывать лишь усмешку, добавил он.
t.me / Служба безпеки України