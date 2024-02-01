Зеленский уволил главу департамента СБУ из-за скандала со слежкой

Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко. Указ опубликован на сайте президента страны.

По данным издания "Страна.ua", это произошло из-за скандала со слежкой за командой проекта антикоррупционных журналистских расследований Bihus.Info. В январе в Сети появилось видео, на котором журналисты употребляют наркотики и обсуждают их покупку.

Руководитель проекта уволил угодивших в скандал сотрудников, при этом заявил, что к скрытой съёмке и прослушиванию причастны силовики. Оппозиция потребовала реакции от политического руководства и правоохранительных органов, но СБУ объявила о начале расследования только после волны критики и освещения случившегося в западных СМИ.

Семенченко возглавлял департамент с 27 октября 2022 года. До этого он полтора года был уполномоченным президента по вопросам контроля над деятельностью СБУ.