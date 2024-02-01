В офисе Зеленского окрестили Залужного назначенным менеджером

Главком ВСУ Валерий Залужный является "назначенным менеджером". Такую характеристику ему дал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Для меня вообще загадочно выглядит: всё же это вертикаль президента, это менеджер президента — я в целом говорю", — приводит его слова издание "Новины. Live".

Подоляк удивился вопросам о "политической конкуренции" во время конфликта. По его мнению, соперничество на уровне "армия, генералитеты и политики" выглядит сомнительно. Чиновник также добавил, что Зеленский имеет полномочия выставлять задачи подчинённым, получая результаты, и давать им оценку.