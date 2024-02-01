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1 февраля, 00:41

В офисе Зеленского окрестили Залужного назначенным менеджером

Советник офиса Зеленского Подоляк назвал Залужного назначенным менеджером

Главком ВСУ Валерий Залужный является "назначенным менеджером". Такую характеристику ему дал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Для меня вообще загадочно выглядит: всё же это вертикаль президента, это менеджер президента — я в целом говорю", — приводит его слова издание "Новины. Live".

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Подоляк удивился вопросам о "политической конкуренции" во время конфликта. По его мнению, соперничество на уровне "армия, генералитеты и политики" выглядит сомнительно. Чиновник также добавил, что Зеленский имеет полномочия выставлять задачи подчинённым, получая результаты, и давать им оценку.

С 29 января на Украине множатся слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Западные СМИ узнали, что должность главкома предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, но они отказались, вынудив Зеленского "простить" генерала. Однако Зеленский, по данным СМИ, тем или иным путём добьётся своего.

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Telegram / Главнокомандующий ВСУ

Артур Лапсаков
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