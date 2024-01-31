"В пять раз завысил!": Медведчук уличил Зеленского во лжи о трудоспособных украинцах Медведчук: Зеленский не владеет даже информацией о численности населения Украины 31 января, 09:56 Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Владимир Зеленский не отличается компетентностью и даже не знает численность населения Украины, рассказывая о том, что в Незалежной работающими числятся якобы 30 миллионов человек. Об этом сказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

"Оказывается, что на Украине под руководством прозападного горе-менеджера Зеленского свыше 30 миллионов работающих. Возникает встречный вопрос: сколько тогда на Украине населения? <…> Зеленский либо не владеет фактами, либо лицемерно лжёт", — написал он.

Медведчук напомнил, что в 2019 году население Украины достигало 37,289 миллиона человек за вычетом данных по Донбассу. С того момента число украинцев снижалось, а после начала спецоперации 8 миллионов из них сбежало на Запад и 5,2 миллиона переехало в Россию, уточнил политик. При этом мигрантами становились именно трудоспособные граждане.

По словам Медведчука, данные Зеленского о численности населения могут вызывать лишь усмешку. Скорее всего, на Украине едва наберётся 18 миллионов человек, и далеко не все работающие, ведь страну сотрясают сокращения и постоянные увольнения. Украинское правительство относит к трудоспособному населению только 6,1 миллиона человек, подчеркнул бывший народный депутат.

"Подумаешь, завысил количество работающих всего лишь в пять раз! <…> Зеленский в который раз подчёркивает собственную профессиональную некомпетентность, непригодность и абсолютное непонимание страны, которой он безуспешно руководит", — заключил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что уничтоженную Западом и киевским режимом Украину спасёт только исторический выбор в пользу России. По его словам, киевский режим привёл государство к тому, что его жители "сидят и ждут смерти", так как вслед за Зеленским "придут другие негодяи, делающие бизнес на народной крови, нищете и страданиях".

Авторы Татьяна Миссуми