На Украине повторно обвинили Памфилову в проведении выборов в России

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения за проведение выборов в России председателю ЦИК Элле Памфиловой и членам избирательной комиссии Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Подозрение получили руководители Центризбиркома РФ, которые проводили выборы", — сказано в публикации.

В украинском ведомстве заявили, что Памфилова, Андреев и Маркина принимали участие в организации выборов и подсчёте результатов голосования в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Всем троим СБУ инкриминирует "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также "планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны, совершённые по предварительному сговору".

К слову, в сентябре Генпрокуратура Украины также предъявила Памфиловой и другим представителям ЦИК России обвинение за подготовку выборов в России, однако ни к каким последствиям это не привело.