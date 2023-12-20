Регион

Уведомления отключены

20 декабря, 13:46

На Украине повторно обвинили Памфилову в проведении выборов в России

СБУ заочно предъявила обвинения Памфиловой и другим членам ЦИК за выборы в РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения за проведение выборов в России председателю ЦИК Элле Памфиловой и членам избирательной комиссии Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Подозрение получили руководители Центризбиркома РФ, которые проводили выборы", — сказано в публикации.

В украинском ведомстве заявили, что Памфилова, Андреев и Маркина принимали участие в организации выборов и подсчёте результатов голосования в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Всем троим СБУ инкриминирует "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также "планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны, совершённые по предварительному сговору".

К слову, в сентябре Генпрокуратура Украины также предъявила Памфиловой и другим представителям ЦИК России обвинение за подготовку выборов в России, однако ни к каким последствиям это не привело.

СБУ заочно предъявила обвинения российскому политологу Михееву

СБУ заочно предъявила обвинения российскому политологу Михееву

Ранее СБУ обвинила председателя Народного совета ДНР Артёма Жогу в "коллаборационизме" и пособничестве "государству-агрессору". На Украине он заочно приговорён к 12 годам лишения свободы. В свою очередь Жога назвал действиями "умственно отсталых" обвинения со стороны СБУ.

Обложка ©

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Наталья Исакова
  • Новости
  • ЦИК
  • Элла Памфилова
  • Украина
  • сбу
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров