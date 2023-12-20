На Украине повторно обвинили Памфилову в проведении выборов в России
СБУ заочно предъявила обвинения Памфиловой и другим членам ЦИК за выборы в РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения за проведение выборов в России председателю ЦИК Элле Памфиловой и членам избирательной комиссии Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Подозрение получили руководители Центризбиркома РФ, которые проводили выборы", — сказано в публикации.
В украинском ведомстве заявили, что Памфилова, Андреев и Маркина принимали участие в организации выборов и подсчёте результатов голосования в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Всем троим СБУ инкриминирует "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также "планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны, совершённые по предварительному сговору".
К слову, в сентябре Генпрокуратура Украины также предъявила Памфиловой и другим представителям ЦИК России обвинение за подготовку выборов в России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Ранее СБУ обвинила председателя Народного совета ДНР Артёма Жогу в "коллаборационизме" и пособничестве "государству-агрессору". На Украине он заочно приговорён к 12 годам лишения свободы. В свою очередь Жога назвал действиями "умственно отсталых" обвинения со стороны СБУ.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков