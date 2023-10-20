СБУ заочно предъявила обвинения российскому политологу Михееву

В СБУ заявили, что Михееву предъявлены обвинения в публичной поддержке "вооружённой агрессии" России против Украины, в связи с чем он проходит по второй части статьи 110 УК Незалежной (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). По этой статье политологу могут дать до десяти лет лишения свободы. При этом в СБУ отметили, что Михеев сейчас находится в РФ.