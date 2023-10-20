СБУ заочно предъявила обвинения российскому политологу Михееву
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому политологу Сергею Михееву за посягательство на территориальную целостность государства. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"СБУ сообщила о подозрении российскому "политологу" Михееву, призвавшему превратить Сумы в мёртвую зону", — сказано в публикации.
В СБУ заявили, что Михееву предъявлены обвинения в публичной поддержке "вооружённой агрессии" России против Украины, в связи с чем он проходит по второй части статьи 110 УК Незалежной (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). По этой статье политологу могут дать до десяти лет лишения свободы. При этом в СБУ отметили, что Михеев сейчас находится в РФ.
Ранее стало известно о том, что СБУ передала в суд дело против бывшего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора департамента внешнеторговой деятельности предприятия, имя которого не разглашается. Их обвинили в сотрудничестве с Россией.