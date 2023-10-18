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18 октября, 11:53

СБУ арестовала активы бывшего президента "Мотор Сич" на 328,7 млн долларов

Служба безопасности Украины передала в суд дело против бывшего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора департамента внешнеторговой деятельности предприятия, имя которого не разглашается. Их обвинили в сотрудничестве с Россией.

"Служба безопасности совместно с офисом генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента "Мотор Сич" и директора департамента внешнеторговой деятельности предприятия", — говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

В сообщении сказано, что после открытия уголовного дела был наложен арест на всё имущество стоимостью 328,7 миллиона долларов. По данным СБУ, задержанным грозит 15-летний тюремный срок и конфискация всего имущества.

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Напомним, что в октябре 2022 года СБУ арестовала главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Вместе с ним был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. По данным украинской службы, задержанные "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха", наладив транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей.

Обложка ©

ТАСС / Ладислав Карпов

Александра Мышляева
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