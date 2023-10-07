Хакеры помогли российским силовикам получить документы СБУ с грифом "секретно"

Российские правоохранители получили от пророссийской группы хакеров перечень агентов СБУ, которые ведут деятельность в новых регионах РФ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперативные службы Запорожской области.

"В частности, получены списки лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, сведения о выполняемых ими задачах", — рассказал собеседник агентства.

Также силовики рассказали о том, что помимо служебных документов они получили данные с грифами "секретно" и "совершенно секретно", хранившиеся в тайнике у беглого подполковника СБУ Сергея Фролова. По словам сотрудников правоохранительных органов, подлинность предоставленных им данных удалось подтвердить и они уже поспособствовали раскрытию ряда схем работы СБУ, а также помогли определить методы воздействия спецслужб Незалежной на россиян и привели к первым задержаниям.